39-летняя актриса из «Марафона желаний» Полина Филоненко впервые стала мамой

39-летняя актриса Полина Филоненко впервые стала мамой. Звезда фильмов «Марафон желаний» и «Все умрут, а я останусь» сообщила новости в социальных сетях.

Полина опубликовала пост, в котором призналась, что ее семья стала больше. Ребенка актриса родила еще 17 октября. Она разместила на странице кадры с малышом, но не стала раскрывать его пол и имя.

«17 октября мы стали мамой и папой», - кратко отметила Филоненко.

Ребенка актриса родила от своего мужа Андрея. Свадьба состоялась в 2022 году в Петербурге. Пара решила не устраивать пышное торжество. Вместо этого они собрались только с самыми близкими людьми. Полина рассказывала, что они не соблюли ни одну традицию. Единственное — подруга заставила ее надеть красивые туфли в ЗАГС.

К слову, беременность Филоненко скрывала. На протяжении девяти месяцев она не делилась фотографиями с животом, поэтому поклонники не знали, что она находилась в ожидании малыша.

