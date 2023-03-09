«Схема работает»: почему 39-летнего Прохора Шаляпина тянет только к возрастным женщинам

Прохор Шаляпин считается яркой персоной отечественного шоу-бизнеса, и причиной этого являются не только его вокальные данные. Дело в том, что 39-летний музыкант никогда не скрывал своего пристрастия к возрастным дамам: каждая спутница певца была намного его старше. Публику всегда интересовал вопрос, почему он не строит отношения со сверстницами. Внести ясность в ситуацию поспешила таролог Наталья Кувыкина.

Так, в беседе с порталом «А теперь внимание!» эксперт заявила: скорее всего, Прохору и не нужен традиционный брак. Кроме того, из-за связи с пожилыми женщинами Шаляпин всегда на слуху, и отказываться от такого рекламного хода явно не в его интересах.

«Он боится перемен в жизни и не действует как-то иначе, потому что скандальная и успешная схема работает до сих пор», — пояснила Кувыкина.

Также Наталья добавила: вряд ли в ближайшее время предпочтения артиста поменяются: для того, чтобы покорить сверстницу, ему потребуется приложить немало усилий, а это не входит в его интересы.

«Он не завяжет отношений с условной сверстницей. Чтобы это произошло, ему нужно тщательно следить за тем, что он говорит и делает, поработать над собой», — резюмировала специалист.

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