39-летний хоккеист Александр Овечкин сломал левую ногу во время матча. Он пропустит от 4 до 6 недель. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Представитель команды Washington Capitals заявил, что спортсмен прошел дополнительное обследование. Было подтверждено, что у Овечкина перелом левой малоберцовой кости. Хоккеист получил травму при столкновении с Джеком Макбейном из «Юты». После этого 39-летнего Овечкина внесли в список травмированных. Предварительно, его место займет Иван Мирошниченко.

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