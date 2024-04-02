39-летний актер РАМТ почувствовал себя плохо и вызвал скорую прямо во время спектакля

39-летний актер Российского академического молодежного театра (РАМТ) Алексей Бобров почувствовал себя плохо и вызвал скорую во время спектакля. Врачи диагностировали снижение давления.

Подробности приводит сайт mk.ru.

1 апреля Бобров играл в постановке «Зверский детектив». Спустя час от начала спектакля ему стало плохо. Будучи за кулисами, артист вызвал скорую. Медики рекомендовали ему подышать свежим воздухом. В итоге он смог доиграть спектакль.

Известно, что вечером в театре собирались провести дезинсекцию. Не исключено, что это стало причиной недомогания актера.

Ранее сообщалось, что врачи госпитализировали 9-летнюю дочь блогера Оксаны Самойловой. Ребенку потребовалась помощь медиков из-за астмы, заболевание обостряется каждую весну. Врачи рекомендовали проводить это время года на море. Однако из-за школы семья вынуждена не соблюдать советы медиков. В больнице девочке проведут различные процедуры, а также сделают капельницы.