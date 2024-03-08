38-летнюю певицу Ольгу Бузову ударили готовой о софит во время концерта

Певица и телеведущая Ольга Бузова попала в курьезную ситуацию во время исполнения на концерте своего главного хита «Мало половин». Танцоры 38-летней артистки случайно ударили ее головой о висевший на потолке софит.

Инцидент попал на видео, которое опубликовал Telegram-канал «НеМалахов». На кадрах видно, как два крепких мужчины берут Ольгу за ноги и резко поднимают вверх. При этом высота потолка в клубе явно не была предназначена для таких действий и Бузова ударилась о прожектор.

Артистка не растерялась и продолжила петь. Когда танцоры опустили Ольгу на пол, она с недоумением посмотрела вверх.

Исполнительница хита «Верни домой» решила не акцентировать внимание на произошедшем и предложила зрителям спеть вместе с ней.

Ранее блогер Виктория Боня призналась, что завидует своей коллеге Ольге Бузовой. По ее словам, всем девушкам нужно поучиться у экс-звезды «Дома-2» не только трудолюбию, но и умению любить себя.