38-летнюю актрису Настасью Самбурскую сбил мопед в центре Москвы. Об этом сообщает StarHit.

В распоряжение источника попали кадры ДТП с участием актрисы. На снимках Самбурская вместе с подругой переходила дорогу в положенном месте. В этот момент перед ней затормозил внедорожник, который перекрыл обзор. Из-за этого Настасья не увидела мопед.

По словам очевидцев, актриса сильно ударилась о мопед, а затем ее отбросило на капот затормозившего авто. Мужчина, управлявший мопедом, проехал еще несколько метров и упал. От сильных отверждение его спас шлем.

По информации источника, Самбурская отказалась от госпитализации и самостоятельно покинула место происшествия.

На данный момент ни актриса, ни ее представители не комментировали ДТП.

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