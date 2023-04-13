«Очень грустно»: 38-летняя Юлия Пересильд сообщила о горе в семье

На днях состоялось мероприятие, которое собрало всю светскую Москву. Речь идет о премьерном показе фильма «Вызов». Особую значимость это событие приобрело для актеров, исполнивших главные роли в кинокартине. Однако главной звездой вечера стала Юлия Пересильд. 38-летняя женщина ради участия в проекте решилась на полет в открытый космос, вот почему все внимание было приковано к ней. В эксклюзивной беседе с mk.ru знаменитость сообщила, что ее огорчило в день премьеры.

Поддержать Юлию в этот важный момент пришел ее новый избранник Михаил Тройник, с которым она несколько лет назад познакомилась на съемочной площадке. Однако пресса ожидала увидеть все семейство Пересильд в полном составе: все-таки не каждый день проходит событие такого масштаба. Звезда «Вызова» поспешила объяснить сложившуюся ситуацию.

По ее словам, ей бы очень хотелось, чтобы мама пришла на премьеру и поддержала ее. Но этому помешала внезапная болезнь родительницы: «Очень жалко, что моя мама заболела. Папа рядом с ней. Они не смогли прийти. Мне от этого очень грустно».

К слову, еще одной звездой минувшего вечера стал Владимир Машков, который также исполнил из главную роль в фильме. Несмотря на то, что артист улыбался и общался с прессой, публика отметила: Машков прилично сдал. Что именно смутило пользователей Сети — узнаете здесь.

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