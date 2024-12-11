38-летняя певица Корнелия Манго открыла вино в честь выписки с дочкой из роддома. Артистка показала домашние кадры в соцсети.

В декабре 2024 года певица впервые стала мамой. Как выяснилось, Корнелию и новорожденную дочь уже выписали из роддома. Знаменитость опубликовала ролик, на котором она пьет безалкогольное вино и делает маски для лица.

«Мы сказали: «Когда родится ребенок, тогда его и откроем». Очень вкусное. Пока молоко не пришло, немного можно. Еще мы получили свидетельство о рождении малышки. Так что будет пир на весь мир!» — высказалась знаменитость.

Певица не скрывает, что рада рождению ребенка. Она не выпускает малышку из рук и постоянно ее целует.

«Как я раньше жила без нее? Я так счастлива», — резюмировала артистка.

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