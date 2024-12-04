38-летняя Ольга Бузова набрала вес после слов о рождении ребенка в 2025 году

38-летняя Ольга Бузова набрала вес после заявления о рождении ребенка в 2025 году. Об этом сообщает «7Дней.ru».

Ольга Бузова появилась на записи новогоднего выпуска Comedy Club в золотом платье, которое подчеркнуло изменения в фигуре. Очевидцы заметили, что артистка набрала вес и даже оригинальный крой наряда не скрыл ее выпирающий живот.

Певица не отрицает, что поправилась. По словам знаменитости, из-за насыщенных съемок в шоу «Сокровища императора» у нее сбился спортивный режим. Она не успевала ходить на тренировки и правильно питаться: вечерами Ольга добирала суточную норму жирной пищей. Пока Бузова не успела восстановить форму из-за занятости в кино. Артистка снимается в романтической комедии «Равиоли Оли».

Напомним, недавно Ольга заявила о планах стать мамой в 2025 году и спровоцировала слухи о скорой свадьбе. При этом певица не стала раскрывать личность избранника.

Ранее Ольга Бузова сообщила, что хочет получить звание народного артиста РФ. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что дочь Алсу публично обратилась к отцу после скандального развода родителей.