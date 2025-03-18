38-летняя модель Елена Перминова распродает одежду по объявлению за 2,3 млн рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Звездач.

В распоряжение источника попало объявление модели о продаже личных вещей. Елена решила избавиться от люксовых аксессуаров, среди которых есть сумка от Prada. Только за нее знаменитость надеется получить 646 700 рублей. Всего она опубликовала 18 объявлений. Если Елена продаст все вещи, то заработает 2,3 млн.

Сама модель не стала уточнять, с чем связана распродажа гардероба.

Ранее модель Елена Перминова выложила фото с предполагаемым бойфрендом. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что дочь певицы Дианы Арбениной Марта дебютировала на подиуме в качестве модели.