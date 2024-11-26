Опубликовано 26 ноября 2024, 17:581 мин.
38-летняя актриса Яна Крайнова впервые рассказала о своем мужчине
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38-летняя актриса Яна Крайнова, известная по роли в сериале «Дневник доктора Зайцевой», впервые рассказала о своем мужчине. Звезда сообщила, что у нее «серьезные планы».
Подробности приводит mk.ru.
«Держим пальчики. Серьезные планы. Когда все произойдет, вы об этом узнаете», - сообщила актриса.
Крайнова призналась, что не хочет мужчину из актерской среды, а избранник должен видеть в ней королеву.
Актриса дала совет: «Лучше знакомиться с операторами… Лучшие мужчины на площадке. Наверное, продюсеры тоже хорошие ребята. С режиссерами надо быть осторожными».
Ранее сообщалось, что Крайнова столкнулась с потерей зрения. Врачи сообщили: оно падает от усталости и стресса.