38-летняя актриса Яна Крайнова впервые рассказала о своем мужчине

38-летняя актриса Яна Крайнова, известная по роли в сериале «Дневник доктора Зайцевой», впервые рассказала о своем мужчине. Звезда сообщила, что у нее «серьезные планы».

Подробности приводит mk.ru.

«Держим пальчики. Серьезные планы. Когда все произойдет, вы об этом узнаете», - сообщила актриса.

Крайнова призналась, что не хочет мужчину из актерской среды, а избранник должен видеть в ней королеву.

Актриса дала совет: «Лучше знакомиться с операторами… Лучшие мужчины на площадке. Наверное, продюсеры тоже хорошие ребята. С режиссерами надо быть осторожными».

Ранее сообщалось, что Крайнова столкнулась с потерей зрения. Врачи сообщили: оно падает от усталости и стресса.