37-летняя актриса Яна Крайнова теряет зрение от усталости и стресса

37-летняя актриса из сериала «Дневник доктора Зайцевой» Яна Крайнова столкнулась с проблемой потери зрения. Она обратилась к офтальмологу с целью выяснить, что происходит с глазами, и установила причину дальнозоркости.

Актриса пять лет использует очки для чтения. Врачи сказали, что потеря зрения в ее случае не наследственная и не старческая проблема.

«Сказали, что я родилась с таким размером глаза, что это неизбежно бы случилось. Просто когда мой хрусталик был молод и молоды мышцы — все это держалось, но поскольку мы постоянно читаем в гаджетах, зрение садится. Еще оно падает от усталости и стресса», - поделилась Крайнова с сайтом mk.ru.

Выяснилось, что ее дальнозоркость можно исправить лазером. Актриса собирается сделать операцию, но не летом. Она рассказала, что после этого нельзя месяц купаться в море. Кроме того, сейчас артистка исправляет прикус – полгода назад ей установили элайнеры. Крайнова будет ходить с ортодонтическими капами полтора года – их меняют раз в 10 дней.

«Это по времени и по деньгам затратно. В общем, пока занимаюсь зубами…», - сообщила Крайнова и добавила, что коррекцию зрения сделает позже.

Ранее сообщалось, что у актрисы Светланы Светличной сильно упало зрение.