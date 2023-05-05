37-летняя сестра покойной Жанны Фриске Наталья собирается стать матерью во второй раз

Наталья Фриске всегда говорила, что мечтала о большой семье, но пока реализовать это желание у нее не получилось. Много лет бывшая певица не могла даже забеременеть из-за различных трудностей при зачатии. Однако год назад при помощи ЭКО и генетического материала стилиста Александра Титова сестра экс-солистки «Блестящих» стала мамой в первый раз.

Маленькую Луну Наталья воспитывает полностью сама. Биологический отец никак не участвует в жизни малышки, так как сама блогер настояла, чтобы у них не было никакой связи. Еще до проведения процедуры они подписали контракт, по которому Титов не должен претендовать на то, чтобы быть полноценным родителем, и он честно исполняет обязательства по документам.

Никаких сложностей в заботе за дочерью Фриске не испытывает, хоть регулярно и подвергается критике со стороны пользователей Сети. 37-летнюю мать периодически обвиняют в перекармливании, чрезмерной любви к ребенку, а также в том, что девочка растет в неполноценной семье из-за ее решения родить от «первого встречного». Но на негатив Наталья старается не обращать внимания, так как считает, что посторонние не должны лезть в ее личную жизнь.

Сейчас Луне уже год, и Фриске постепенно начала задумываться о пополнении в семье. Как призналась блогер, она планирует второго ребенка, но тогда, когда дочь пойдет в детский сад. «Хочу очень детей. Но когда отдам Луняху в детский сад, тогда и можно за вторым. Насчет третьего думаю, пока не уверена. Посмотрим, как потяну», - сообщила женщина своим подписчикам.

Отметим, что Наталья не уточнила, как именно собирается забеременеть во второй раз. Но если она вновь решит прибегнуть к ЭКО, вряд ли у ее нового малыша и Луны будет один отец. После проведения процедуры Фриске сильно разочаровалась в Титове, так как он оказался скупым и крайне эмоционально не сдержанным человеком.

Ранее Наталья Фриске решила изменить свою внешность и показала результат.