37-летняя певица Виктория Дайнеко сообщила, что дочки мужа не были на их свадьбе

Певица Виктория Дайнеко сообщила, что дочки мужа не были на их свадьбе. Слова 37-летней артистки приводит StarHit.

Весной 2025 года Виктория Дайнеко вышла замуж во второй раз. Ее избранником стал Беркели Овезов. По словам певицы, на организацию свадьбы у нее ушло 2 недели. Мероприятие было камерным: всего присутствовало 35 человек, однако среди гостей не было дочек супруга. Виктория не назвала причину, но уточнила, что ждала их и сделала все для их присутствия.

«Мы сделали все, что было в наших силах, чтобы все дети присутствовали на мероприятии, но, к сожалению, нам не удалось. Дочек мужа очень не хватало. Больше всего мы их ждали на свадьбе, но мечта не сбылась», — высказалась знаменитость.

Зато на свадьбе была дочь Виктории, которая, по словам певицы, подарила ей самый лучший подарок. Прямо во время торжества девочка исполнила композицию «Белые кораблики» с мамой.

Напомним, от предыдущих отношений супруг Виктории воспитывает двух дочерей.

Ранее профессор моды Надежда Коробцева назвала неудачным свадебное платье Дайнеко за миллион. Подробности читайте в материале сайта «Страсти».