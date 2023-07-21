«Истерический тип женщины»: психолог назвала причину одиночества разведенной Ольги Бузовой
Психолог Инна Мирная рассказала, что мешает разведенной Ольге Бузовой встретить любовь.
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Ольга Бузова — известная теледива, которая много раз доказывала, что обладает сильным характером и целеустремленностью. Знаменитость построила успешную карьеру, но вот о счастье в ее личной жизни говорить не приходится. Несмотря на желание родить ребенка и выйти замуж, певица к 37 годам так и не обзавелась семьей. Почему так происходит? Что мешает Ольге обрести любовь? В эксклюзивной беседе с изданием «Страсти» психолог Инна Мирная назвала основную проблему Бузовой.
По мнению эксперта, исполнительница хита «Мало половин» находится в созависимых отношениях со своими избранниками.
Созависимость родом из детства.
Склонность к созависимости формируется в детстве. В случае Ольги мы видим пример властных родителей (папа военный, мама врач), которые всегда знали, что нужно дочке. Бузова никогда не скрывала, что рано повзрослела: с 13 лет она начала самостоятельно себя обеспечивать.
«Прослеживается двойное послание. С одной стороны, есть установка: «Мы всё решим за тебя, без нас ты не можешь». С другой стороны, — посыл: «Будь ещё лучше, отвечай за себя»», — пояснила Инна.
Инна Мирная
Психолог
Таким образом, артистка привыкла добиваться внимания родителей. По мнению психолога, Бузова была лишена счастливого детства и безусловной родительской любви, которую она теперь ищет в отношениях с мужчинами.
«Когда есть навязчивая идея обрести любовь, начинаются искажения: идеализация партнера, приписывание ему несуществующих, желанных качеств. А потом наступает разочарование от столкновения с реальностью», — высказалась эксперт.
Инна Мирная
Психолог
Такое поведение в психологии называется зависимым.
Созависимые отношения.
Все отношения Ольги выстраивались по одному сценарию: неземная, красивая любовь напоказ, а потом — болезненное, публичное расставание. В основе этого лежит игра в «должника и кредитора», в которой Ольга выступает во второй роли.
Описывая свои отношения с последним мужем Бузова говорила: «Неважно, во сколько он возвращается, стол должен быть накрыт в любое время. Всю еду я всегда готовлю сама. Могу запросто простоять у плиты всю ночь. Даже если знаю, что он ни к чему не притронется».
Что мы видим? Ольга делала всё для избранника, а это — кредит, который нужно будет вернуть.
«Сначала партнер даже не против возврата (все видели, какие шикарные презенты дарил Ольге муж). Но потом он начинает уставать от вечной роли «должника», отдаляется и убегает от своего «кредитора»», — высказалась Инна.
Инна Мирная
Психолог
Особенности типа личности
«Игра «должник-кредитор» отлично ложится на истерический тип личности Бузовой. Это не оскорбление, а научный термин», — пояснила психолог.
Инна Мирная
Психолог
Женщины-истерики склонны идеализировать своих партнеров, возводить их на пьедестал, а потом скидывать с него. Они в любом поступке человека видят заботу и любовь, которой там и в помине не было. Если их отвергли, такие женщины будут мстить. В случае Ольги мы видели, как в публичном пространстве она негативно высказывалась о мужчинах, с которыми расставалась.