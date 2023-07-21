«Истерический тип женщины»: психолог назвала причину одиночества разведенной Ольги Бузовой

Ольга Бузова — известная теледива, которая много раз доказывала, что обладает сильным характером и целеустремленностью. Знаменитость построила успешную карьеру, но вот о счастье в ее личной жизни говорить не приходится. Несмотря на желание родить ребенка и выйти замуж, певица к 37 годам так и не обзавелась семьей. Почему так происходит? Что мешает Ольге обрести любовь? В эксклюзивной беседе с изданием «Страсти» психолог Инна Мирная назвала основную проблему Бузовой.

По мнению эксперта, исполнительница хита «Мало половин» находится в созависимых отношениях со своими избранниками.

Созависимость родом из детства.

Склонность к созависимости формируется в детстве. В случае Ольги мы видим пример властных родителей (папа военный, мама врач), которые всегда знали, что нужно дочке. Бузова никогда не скрывала, что рано повзрослела: с 13 лет она начала самостоятельно себя обеспечивать.