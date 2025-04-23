37-летняя невестка продюсера Виктора Дробыша сообщила, что беременна в пятый раз. Саша Гуркова поделилась радостной новостью в соцсети.

В личном блоге певица поделилась кадрами, на которых заметны ее округлившиеся формы. Тем самым она объявила о скором пополнении в семье.

По словам Саши, беременность протекает легко: у нее нет жалоб на здоровье, и, по мнению невестки Дробыша, она находится в прекрасной форме.

«Те, кто меня видят в первый раз в жизни, думают, что это моя первая беременность. И я очень благодарна, что у меня есть силы, здоровье, время и деньги поддерживать себя пусть не в идеальной, но в отличной форме, которой я довольна», — высказалась она.

Саша призналась, что счастлива в браке, отношения в котором выстаивала годами. По ее словам, возлюбленный доверяет ей, поэтому легко отпускает, куда угодно. Помимо этого, певица гордится детьми и считает их умными, яркими и красивыми.

«Я в очень классном для меня лично браке. Все показывают сумки, бизнес классы и браслетики, но правда в том, что этой драгоценности практически ни у кого нет. Она слишком труднодоступная, ускользающая и дорогая. Не понимаю, как я раньше периодически воспринимала как должное — как нам повезло и какой огромный путь мы проделали сами», — сообщила Саша.

Ранее невестка Виктора Дробыша заявила о ежедневных слезах из-за «тяжелого события». Подробности читайте в этой новости.