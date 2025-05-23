37-летняя «Мисс мира 2008» Ксения Сухинова объявила о беременности. Об этом сообщает Woman.ru.

Модель и обладательница статуса «Мисс мира 2008» Ксения Сухинова до последнего скрывала свою вторую беременность. Девушка не вела соцсети с января 2025 года, однако решила раскрыть свой статус во время гала-ужина amfAR в Каннах.

Сухинова вышла на красную дорожку мероприятия в обтягивающем черном платье, которое подчеркнуло ее живот. Свой образ она дополнила массивными серьгами и серебристыми босоножками.

В августе 2022 года стало известно, что Сухинова родила сына. Интересно, что «Мисс мира» скрывает отца детей. Ранее ходили слухи, что модель может встречаться с «водочным королем», владельцем компании SPI Group Юрием Шефлером. Разница в возрасте между возлюбленными составляет 20 лет — предпринимателю 57 лет, а модели — 37.

Ранее мы писали о том, что Надежду Оболенцеву заподозрили во второй беременности после рождения первенца.