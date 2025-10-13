37-летняя актриса Паулина Андреева снялась с ребенком на Лазурном берегу

Актриса Паулина Андреева сделала фото с ребенком во время отдыха на Лазурном берегу. 37-летняя звезда позировала с ним на руках. Поклонники решили, что женщина показала лицо своего сына Ивана от режиссера Федорова Бондарчука. Но внимательные пользователи Сети отметили, что наследник звезд должен быть гораздо старше.

Андреева после развода скрывает личную жизнь, но делится контентом с друзьями и коллегами. Она отдыхает во Франции, куда прилетела к Светлане Устиновой и ее мужу. На днях в Сен-Жан-Кап-Ферра прошла вечеринка в честь дня рождения продюсера, на которой присутствовала не только Андреева, но и другие звезды — например, Екатерина Варнава и Наталья Османн.

Актриса сделала фото, на котором была с ребенком на руках. По мнению фанатов, это не может быть ее сын Иван, так как ему весной этого года должно было исполниться уже четыре года, а ребенок на фото явно младше.

Напомним, что 12 октября Паулина отметила 37-летие.

