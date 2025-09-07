36-летняя Паулина Андреева показала, как выглядит без макияжа и фильтров

Напомним, Паулина Андреева и Федор Бондарчук поженились в 2019 году, у них есть четырехлетний сын Иван. Весной 2025 года артисты объявили о расставании, однако официально развод не оформили. Недавно подписчики заметили, что публикация о расставании исчезла из блога актрисы, что спровоцировало разговоры об воссоединении пары.

Ранее Паулина Андреева снялась с вернувшимся в Россию коллегой Данилой Козловским. Звезды кино позировали в обнимку, из-за чего в Сети стали обсуждать то, как красиво они смотрятся вместе.