36-летняя Паулина Андреева показала, как выглядит без макияжа и фильтров
© Tsvetkova Ekaterina \ East News
Актриса Паулина Андреева после слухов о воссоединении с мужем, режиссером Федором Бондарчуком, стала активно вести личный блог. Звезда «Метода» поделилась фотографией со съемочной площадки и удивила поклонников натуральной красотой.
36-летняя Паулина опубликовала селфи, на котором ее лицо без макияжа и фильтров запечатлено крупным планом. На снимке актриса улыбалась, глядя в объектив. При этом на первом плане стояла кинокамера.
Напомним, Паулина Андреева и Федор Бондарчук поженились в 2019 году, у них есть четырехлетний сын Иван. Весной 2025 года артисты объявили о расставании, однако официально развод не оформили. Недавно подписчики заметили, что публикация о расставании исчезла из блога актрисы, что спровоцировало разговоры об воссоединении пары.
