37-летняя актриса Наталья Бардо призналась, что у нее есть табу в профессии. Об этом сообщает WomanHit.ru.

По словам актрисы, она спокойно относится к съемкам в романтических сценах, особенно если этого требует художественный замысел. Наталья признается, что ей всегда везет с партнерами по проектам.

«Это просто моя работа. Во время репетиций всегда немного волнительно, но мне везет с партнерами — в основном попадаются очень тактичные и аккуратные», — высказалась знаменитость.

Бардо сообщила, что в профессии у нее есть только один запрет — не сниматься в тех фильмах, которые ей не нравятся. В остальных случаях она всегда открыта для диалога с режиссером: все спорные моменты обговариваются до начала съемок.

«Табу у меня только одно — не делать то, что мне не нравится. Я снимаюсь только в том, что мне интересно, и с теми, кто мне интересен. Если хороший режиссер и сценарий, и, например, требуется раздеться не ради того, чтобы раздеться, а когда это оправдано драматургией — я всегда готова обсуждать это с режиссером и вместе принимать решение, как это будет снято», — резюмировала она.

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