Актер и музыкант Алексей Воробьев рассказал о женщине, ставшей для него второй мамой. Артист назвал своего самого близкого человека и вспомнил о детстве в беседе с сайтом «Страсти».

В одном интервью Алексей сказал: «Ничего хорошего о детстве не помню. Помню, как часами занимался на аккордеоне в музыкальной школе. Тогда можно было не идти домой». По словам артиста, он благодарен за пережитый опыт, который научил его рассчитывать только на себя. Воробьев не отрицает, что рано повзрослел, но при этом понимает: «Детство мы не выбираем».

«Уже в детстве я полностью осознал, что помощи в жизни ждать не от кого и, если я хочу чего-то добиться, необходимо быстро стать взрослым, учиться, трудиться, тренироваться, работать над собой, репетировать, зарабатывать — всё самому. Я очень рад, что еще в детстве не мог рассчитывать ни на чью поддержку, обычно подобное осознание приходит к человеку значительно позже», — высказался артист.

Однако еще больше Алексей благодарен женщине, ставшей для него настоящим другом и второй мамой. Именно она была рядом с ним не только после инсульта, но и во время других трудностей. По словам Воробьева, его приняли в семью в тот момент, когда он остался без родителей, и окружили заботой и любовью.

«Есть человек, который стал мне второй мамой. Точнее, принял меня в свою семью, что особенно важно сейчас, когда я остался без родителей, и люди, которых я считал семьёй, предпочли меня оболгать и предать. Человек, который стал для меня настоящим другом, и остается им на протяжении 20 лет, — это Катерина фон Гечмен-Вальдек. Именно она, а не моя родная мать поддерживала и помогала мне восстанавливаться после инсульта, именно она верила в меня, что бы ни случилось», — резюмировал музыкант.

Полное интервью Алексея Воробьева о творчестве, жизни после инсульта и поисках любви читайте здесь.