36-летнюю актрису и певицу Елену Есенину ударили по лицу в ресторане Москвы. Паре за соседним столом не понравилось, что она громко разговаривала со своим спутником.

Подробности узнал сайт mk.ru.

В ночь на пятницу Есенина посетила ресторан в центре столицы на Малой Дмитровке, она была с мужчиной. В заведении возникла словесная перепалка с дамой за соседним столиком. Тогда ее спутник ударил артистку по лицу, затем оплатил счет и ушел.

Есениной пришлось обратиться ко врачам: у нее обнаружили небольшую травму носа.

Есенина с 2018 года является актрисой «Ленкома», играет в спектаклях театра «Юнона и Авось», «Поминальная молитва» и других. В 2018 году она победила в конкурсе «Славянский базар». Как исполнительница выступала под псевдонимом Лена Валевская, пела с Юлией Проскуряковой, Дмитрием Маликовым. Участвовала в национальном отборочном туре конкурса «Евровидение»

Ранее сообщалось, что житель Москвы избил сожительницу стулом и отрезал ей фалангу пальца.