36-летняя Полина Диброва похвасталась фигурой во время отдыха на яхте

Экс-жена телеведущего Дмитрия Диброва после скандала с изменой и последовавшим разводом улетела в Турцию. 36-летняя Полина Диброва активно развивает свои соцсети и делится с подписчиками кадрами с отдыха.

В своем Telegram-канале она опубликовала серию фотографий, на которых позирует на яхте. Она похвасталась стройной фигурой в белом раздельном купальнике и заверила, что это лето – одно из лучших.

«Традиционный выезд с детьми на море. Незабываемое лето. Я пока лучшего отдыха, чем в Турции, для деток не нашла. Особенно, когда малыши. Сочетание цены/качества/сервиса. По мне лучшее место — Кемер», — разоткровенничалась Диброва.

Она также призналась, что решила не останавливаться в одном отеле на весь период, а забронировала еще один, чтобы детям было веселее.