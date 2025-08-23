36-летняя Полина Диброва похвасталась фигурой во время отдыха на яхте
© Starface.ru
Экс-жена телеведущего Дмитрия Диброва после скандала с изменой и последовавшим разводом улетела в Турцию. 36-летняя Полина Диброва активно развивает свои соцсети и делится с подписчиками кадрами с отдыха.
В своем Telegram-канале она опубликовала серию фотографий, на которых позирует на яхте. Она похвасталась стройной фигурой в белом раздельном купальнике и заверила, что это лето – одно из лучших.
«Традиционный выезд с детьми на море. Незабываемое лето. Я пока лучшего отдыха, чем в Турции, для деток не нашла. Особенно, когда малыши. Сочетание цены/качества/сервиса. По мне лучшее место — Кемер», — разоткровенничалась Диброва.
Она также призналась, что решила не останавливаться в одном отеле на весь период, а забронировала еще один, чтобы детям было веселее.
Напомним, 7 августа адвокаты подтвердили развод Полины и Дмитрия Дибровых после 16 лет брака. Пара воспитывает трех сыновей: 15-летнего Александра, 11-летнего Фёдора и 10-летнего Илью.
Ранее сообщалось, что Полина Диброва начала тайно встречаться с другом семьи, 50-летним миллиардером Романом Товстиком около года назад, когда его жена Елена только родила шестого ребенка. 65-летний телеведущий Дмитрий Дибров долгое время не замечал нового увлечения молодой супруги и узнал о ее неверности примерно полгода назад.