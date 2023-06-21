36-летняя певица Пелагея напугала публику опухшим лицом без макияжа

Певица Пелагея не относится к числу тех звезд шоу-бизнеса, которые охотно делятся новостями о себе. Знаменитость склонна к уединенному образу жизни, поэтому она редко общается с прессой. Кроме того, ни для кого не секрет, что артистка отказалась от социальных сетей: вместо Пелагеи ее странички ведут помощники. На днях в личном блоге знаменитости появилась публикация, которая встревожила публику.

Помощники Пелагеи опубликовали ролик, на котором певица занимается спортом. На кадрах она запечатлена без макияжа, в коротком топе и обтягивающих лосинах. По словам менеджеров звезды, физическая нагрузка помогает ей восстановиться после рабочего дня. Однако пользователи Сети обратили внимание не на комплекс оздоровительных упражнений, а на внешний вид артистки.

По мнению подписчиков, на ролике Пелагею с трудом можно узнать: у нее опухло лицо, и от привычной яркой внешности певицы не осталось следа. Преданные поклонники знаменитости выразили надежду на то, проблемы с внешним видом связаны не с заболеванием Пелагеи, а с отсутствием отдыха.

К слову, на данный момент представители артистки никак не реагировали на высказывания публики.

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