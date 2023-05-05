«Мерзкий комментарий»: жестокий поступок Пелагеи довел молодого певца до алкоголизма

Уже несколько лет в эфире ТВ появляется проект «Голос», который так полюбился многим зрителям. Опытные наставники дают возможность талантливым музыкантам заявить о себе на всю страну. При этом нередко во время шоу случаются конфликты. Об одном из них Арсений Бородин рассказал в беседе с Яной Чуриковой.

Мужчина являлся участником проекта, однако его путь в шоу оказался не столь долгим. По мнению артиста, подобное — вина Пелагеи, на которую он до сих пор обижен. Арсений заявил: певица оскорбила его на всю страну, вот почему у Бородина началась депрессия и единственную радость жизни он находил в алкоголе.

«Получил абсолютно мерзкий комментарий от Пелагеи. Он сказала крайне уродскую фразу, которую оставили в эфире», — цитирует интервью мужчины «7Дней.ru».

Арсений добавил: после инцидента он начал деградировать как артист. Из-за алкоголя певец набрал вес, а панические атаки сказывались на его дыхании, именно поэтому Бородин не мог заниматься любимым делом.

К счастью, мужчине удалось преодолеть кризисное состояние: он не только победил зависимость, но и вновь занялся сольной карьерой.

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