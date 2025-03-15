36-летняя певица Алекса рассталась с мужем, которого увела у беременной невесты

Певица Алекса сообщила о расставании с мужем, фитнес-тренером Вячеславом Дайчевым. Ради отношений с артисткой мужчина бросил беременную невесту, а также отказался от общения с матерью.

«Не стану говорить много слов… В нашей жизни было много светлых и добрых моментов. Благодарю за дочь, о ней я мечтала всю свою осознанную жизнь! А уже дальше каждый идет по своему осознанному пути», - написала Алекса в личном блоге. Она также заверила, что не собирается распространяться о причинах разрыва.

Пользователи Сети поддержали Алексу и отметили, что ей нужен более самодостаточный мужчина рядом. При этом многие заподозрили участницу «Фабрики звезд» в обмане ради пиара и привлечения внимания к своей персоне.

«Они не расставались. Это вранье, чтобы курсы продать», - отметили комментаторы.

Также Дайчеву припомнили его отношения с матерью и ребенком, которого он бросил еще до его рождения.

«Как можно любить и уважать человека, который не общается с сыном, мамой своей?! Алекса нравилась раньше, а тут упала в глазах у многих, и плюс очень много идеальных фото. Это раздражает что ли, попроще надо быть. Очень чувствуется наигранность», — написала одна из поклонниц.

Напомним, в 2021 году Алекса родила дочь от Дайчева, а в 2024 году пара узаконила отношения. При этом Алекса запретила маме избранника присутствовать на свадебном торжестве.

Ранее Алекса с мужем переехала в загородный дом, о чем рассказывала в начале февраля. Исполнительница организовала в особняке день рождения своей матери и показала интерьеры дома. Судя по публикуемым кадрам, в новом доме нет ничего лишнего, дизайн сделан в холодных тонах. Кухня выполнена в белом цвете, а полы в комнате – из мрамора.