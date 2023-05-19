36-летняя Елена Перминова показала жаркое видео с полуголым 63-летним мужем

Елена Перминова уже много лет вместе с бизнесменом Александром Лебедевым, который старше ее на 27 лет. Сама модель неоднократно признавалась, что счастлива, и ей совершенно все равно, что об их паре говорят другие. А ведь обсуждают самое разное. В том числе то, что она занимается эскортом, несмотря на наличие четверых детей.

Своего мужа Перминова совершенно не стесняется, так как считает, что для своего возраста он отлично выглядит. Для хорошей фигуры в 63 года Александру приходится много заниматься спортом и посещать тренажерный зал, что он иногда делает вместе с супругой. Так, недавно они устроили совместную тренировку, о чем и рассказала модель в социальной сети.

Елена опубликовала небольшое видео, в котором полураздетый Лебедев придерживал ее за талию и нежно целовал в шею. При этом сама Перминова была в обтягивающем спортивном белье. «Тренить вместе — кайф», - написала она в блоге.

Отметим, что хоть модель и обращает внимание на внешний вид мужа, главное для нее в нем другое. Она подчеркивала, что он прекрасный человек, который уважает женщин. С ним ей всегда есть, о чем поговорить, да и в целом им комфортно и приятно друг с другом. По словам Елены, это намного важнее, чем быть с «пустым, но молодым красавчиком».

Ранее Елена Перминова рассказала, как отнесется к измене мужа.