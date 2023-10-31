36-летняя актриса Оксана Акиньшина отпраздновала вместе с детьми Хэллоуин. Об этом сообщает издание Woman.ru.

Актриса является многодетной мамой, однако наследники не живут с ней. Старшего сына, имеющего проблемы со здоровьем, воспитывают родители Оксаны. Младшие дети находятся под присмотром их отца Арчила Геловани. Уже много лет продюсер вместе с сыном и дочкой проживают в Грузии. Акиньшина навещает наследников при любой возможности. Однако на этот раз младшие дети актрисы сами прилетели к ней в Москву. По информации источника, Костя и Эмми будут в РФ еще неделю.

Одним из развлечений семейства стало празднование Хэллоуина. Звезда «Стиляг» купила наследникам красочные костюмы. Ее сын перевоплотился в Джокера, а дочь — в Уэнсдей. Примечательно, что свой образ Оксана не стала раскрывать раньше времени.

Отметим, что Геловани отпустил детей к маме после судебного иска. Актриса потребовала от экс-избранника вернуть ей долг. В начале отношений Арчил занял у Оксаны деньги, однако спустя время он забыл об оказанной ему помощи.

Ранее мы писали о том, что экс-возлюбленный актрисы Оксаны Акиньшиной выплатит ей 500 тысяч долларов долга. Подробности смотрите в этой статье.