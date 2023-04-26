36-летний Дмитрий Тарасов заявил, что жалеет о браке с Ольгой Бузовой

Ольга Бузова и Дмитрий Тарасов развелись много лет назад, однако это событие было настолько громким, что люди до сих пор обсуждают его. Экс-супруги уже давно чужие люди друг для друга: футболист обрел счастье с Анастасией Костенко, а певица сумела вывести карьеру на новый уровень. При этом они нередко обмениваются встречными обвинениями в медийном пространстве. Не так давно Тарасов вышел на связь и вновь прокомментировал брак с Ольгой.

Так, Дмитрий смело заявил, что считает Костенко идеальной женщиной. Мужчина неоднократно признавался: он давно мечтал о семье, а Бузова все время была увлечена карьерой. Именно поэтому его семейные планы осуществились только в браке с Анастасией, вместе с которой он стал многодетным родителем. По словам футболиста, у него нет сожаления о жизни с новой возлюбленной.

«Женился бы, сто процентов. Снова на Насте, но только намного раньше», — высказался Дмитрий.

К слову, на данный момент Ольга никак не комментировала высказывание экс-супруга в свой адрес.

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