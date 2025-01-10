35-летнюю актрису Агату Муцениеце в новом образе сравнили с Анджелиной Джоли

Актриса Агата Муцениеце в своем блоге поделилась кадрами с новой фотосессии и привела в восторг своих поклонников, которые сравнили ее с голливудской звездой Анджелиной Джоли.

На опубликованных кадрах 35-летняя Муцениеце предстала в стиле ретро. Ей сделали яркий макияж с акцентом на глазах. Образ дополнили массивные серьги, кружевные черные перчатки и убранные наверх волосы с пышным начесом.

Поклонники звезды «Закрытой школы» предположили, что стилисты вдохновились образом Людмилы Гурченко. Однако некоторые увидели в Агате сходство с Анджелиной Джоли.

«Показалось, что Анджелина. Великолепно»; «Наша Энджи», — написали пользователи в комментариях.

Ранее Агата Муцениеце отпустила на Рождество дочь Мию к бывшему мужу Павлу Прилучному. Актер вместе с девочкой посетил колесо обозрения. С ним также проживает сын пары Тимофей, который отказался возвращаться к матери, несмотря на решение суда.