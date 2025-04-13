35-летняя актриса Маруся Климова впервые стала мамой. Об этом сообщает «7Дней.ru».

Звезда сериала «Гудбай» Маруся Климова опубликовала в личном блоге видео с новорожденным ребенком. Актриса не стала раскрывать пол и имя малыша. Однако накануне беременности она делилась с журналистами своими впечатлениями от нового статуса.

«Как только узнала о том, что стану мамой, меня начали разрывать эмоции от «вот это счастье» до «что же теперь делать». Первый триместр было очень тяжело и психологически, и физически», — рассказывала она.

При этом Климова продолжала сниматься до последнего — даже во время работы актриса не рассказывала о своем положении, поэтому для многих коллег знаменитости ее беременность стала сюрпризом.

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