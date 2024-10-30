НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 30 октября 2024, 11:31
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35-летняя Агата Муцениеце продемонстрировала фигуру в купальнике

Актриса Агата Муцениеце показала фото в купальнике.
35-летняя Агата Муцениеце продемонстрировала фигуру в купальнике

© Starface.ru

Известная актриса Агата Муцениеце показала фигуру в купальнике. Соответствующая публикация появилась в ее микроблоге.

35-летняя Агата Муцениеце продемонстрировала фигуру в купальнике

© Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Накануне 35-летняя знаменитость сообщила, что улетела вместе с дочерью Мией на отдых. На новом снимке артистка предстала в черном бикини с завязками, которое дополнила солнцезащитными очками в тон. Агата собрала волосы в пучок и отказалась от макияжа. Экс-жена Павла Прилучного позировала на пляже на фоне заката.

Напомним, у Агаты Муцениеце есть двое детей: 11-летний Тимофей и семилетняя Мия. Артистка родила их в браке с актером Павлом Прилучным. Знаменитости были женаты с 2011 по 2020 год. В 2022 году Павел Прилучный узаконил свои отношения с актрисой Зепюр Брутян. Весной 2023-го у пары родился сын.

Ранее в Сети раскритиковали поведение Агаты Муцениеце.

Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Автор:Евгений Медведев
Теги:
Агата Муцениеце
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