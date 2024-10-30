35-летняя Агата Муцениеце продемонстрировала фигуру в купальнике

Накануне 35-летняя знаменитость сообщила, что улетела вместе с дочерью Мией на отдых. На новом снимке артистка предстала в черном бикини с завязками, которое дополнила солнцезащитными очками в тон. Агата собрала волосы в пучок и отказалась от макияжа. Экс-жена Павла Прилучного позировала на пляже на фоне заката.

Напомним, у Агаты Муцениеце есть двое детей: 11-летний Тимофей и семилетняя Мия. Артистка родила их в браке с актером Павлом Прилучным. Знаменитости были женаты с 2011 по 2020 год. В 2022 году Павел Прилучный узаконил свои отношения с актрисой Зепюр Брутян. Весной 2023-го у пары родился сын.

Ранее в Сети раскритиковали поведение Агаты Муцениеце.