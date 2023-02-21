34-летняя жительница Москвы обвинила Басту в изнасиловании

Сегодня все информационное пространство пестрит заголовками о том, что Баста попал в неприятную ситуацию. Как сообщает Telegram-канал «Shot», жительница Москвы обвинила его в изнасиловании.

По словам 34-летней девушки, инцидент произошел после мероприятия в клубе «Газгольдер». Тогда «потерпевшая» якобы против своей воли оказалась в машине Басты. Москвичка заявила: музыкант стал к ней приставать и неприлично себя вести. Правда, спустя некоторое время, она взяла слова обратно и сняла все обвинения с рэпера.

«Она сообщила, что просто хотела, чтобы в полиции помогли ей найти друга, а сотрудники неправильно все поняли», — пишет «Shot».

Ранее Андрей Разин выступил с серьезным заявлением. Мужчина убежден: Юрий Шатунов умер неестественным путем. Вот почему продюсер нанял сотрудников из мировых спецслужб, чтобы было произведено расследование по делу певца. Подробности читайте в этой статье.