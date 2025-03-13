34-летняя певица Нюша рассказала о будущем проживающих в Дубае дочери и сына. Ее слова приводит The Voice.

В Москве состоялся гала-ужин, посвященный премии ЖАРА MUSIC AWARDS. Мероприятие посетили многие звезды, в том числе и Нюша. Выйдя на красную дорожку, певица заговорила о будущем наследников.

По словам знаменитости, она спокойно отреагирует, если дети пойдут по ее стопам. Нюша отметила, что с уважением относится к выбору сына и дочки.

«Я считаю, что если у них изначально есть интуитивное ощущение, куда им нужно идти, в какую сторону, в какое направление, то это нужно только поддерживать. Вот другое дело, если они совсем не понимают и не чувствуют, то здесь можно как-то немножечко им подсказать», — высказалась звездная мама.

Нюша уточнила, что не все ее советы могут быть полезны и актуальны. По словам знаменитости, в музыкальной сфере все быстро меняется. В то время, когда она начинала, индустрия была совсем другой.

«Это большая разница — начинать карьеру сейчас, в будущем или в тот период, когда это делала я. Сколько я на сцене существую, и каждый год что-то меняется. Мне кажется, я буду в этом отношении очень скромным советчиком. Я верю в них», — резюмировала Нюша.

Напомним, после развода дети Нюши проживают в ОАЭ.

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