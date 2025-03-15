34-летняя Настя Ивлеева снимает новое шоу вместе с мужем Филиппом Бегаком

Исчезнувшая из медиапространства после «голой» вечеринки Анастасия Ивлеева решила попытаться вернуться в эфир с помощью мужа, ведущего канала «Культура» Филиппа Бегака.

34-летняя Настя заинтриговала пользователей Сети запуском нового проекта. Она опубликовала короткий видеоролик, на кадрах которого едет в ковше экскаватора. При этом за рулем находился ее муж.

Блогерша оделась в рабочую робу и резиновые сапоги, а ее голову украшала фата невесты.

«Запахло (фермой) новым реалити», — подписала Настя пост в своем Telegram-канале.

Судя по всему, Ивлеева решила сделать ставку на шоу о путешествиях по глубинке страны, фермерстве и жизни в диких местах. Свой новый проект она назвала «Чегеря», что означает «Захолустье».

Известно, что в 2016 году Бегак открыл ферму «Пахарь» и занимался выращиванием сельскохозяйственных культур, однако вскоре закрыл предприятие.

Ранее телеведущий Отар Кушанашвили рассказал о своем отношении к Насте Ивлеевой. По его словам, блогер любит деньги и представляет собой пример «доброй тварюги».