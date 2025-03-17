34-летний певец Хабиб среди требований к девушке назвал умение готовить

34-летний певец Хабиб, исполнивший хит «Ягода малинка», рассказал о требованиях к будущей избраннице. Девушка должна уметь готовить, любить его и ждать.

Об этом он заявил журналистам издания 78.ru в рамках концерта «Золотой граммофон» в Санкт-Петербурге.

Хабибрахман Шарипов (настоящее имя певца – прим.) признался: сейчас у него нет девушки, и много работы, плотный гастрольный тур. Артист не желает успокаиваться, пока не сделает еще одну «Ягоду малинку».

«Я не то, чтобы закрылся ото всех и никого не рассматриваю… Самое главное — чтобы умела готовить, любила меня и ждала», - поделился Хабиб.

Человек должен подходить по настроению, внутреннему миру, красоте, размышляет певец. Он считает, что для начала надо познакомиться. «Дальше решим», - отмечает музыкант.

Хабиб – уроженец Казани. В 2018 году он приехал в Москву на кастинг шоу на ТНТ, там он выступил с песней «Шантай». После этого Хабиб стал сотрудничать с продюсером Максимом Фадеевым.

Ранее Хабиб назвал маму своим первым и главным слушателем.