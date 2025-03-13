Певец Хабиб назвал маму своим первым и главным слушателем

Певец Хабиб стал гостем шоу «Мурзилки Live» и презентовал новый трек в эфире «Авторадио». Он исполнил композицию «Наши девчонки», которую успели оценить его родители.

«Девчонки, вы самые лучшие! Эта песня, конечно же, только для вас. Наши девчонки сделаны из самого лучшего материала: доброты, искренности, вкусной еды, понимания, верности и, главное, любви к нам, мальчикам», – поделился артист.

Звезда рассказал, что перед выпуском трека для него очень важно было узнать мнение мамы. Она похвалила сына.

«Мама – мой первый и главный слушатель. Ей и папе песня понравилась», – заявил певец.

Хабиб вспомнил, как принял участие в трибьюте группы «Любэ» и исполнил их хит «От Волги до Енисея». Он не исключил, что включит эту композицию в свою программу.

«Минус не делали, но планирую исполнить на вашем дне рождения», – рассказал он.

Хабиб намекнул на музыкальный праздник «Авторадио. Классика. Дуэты», который состоится 11 апреля в Государственном Кремлевском дворце. Топовые звезды поздравят «Авторадио» с 32-летием, исполнив свои лучшие хиты в сопровождении симфонического оркестра.