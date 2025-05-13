34-летнего певца Лешу Свика прооперировали после кровотечения желудка

34-летний певец Леша Свик рассказал, что его прооперировали. В больницу артист попал в майские праздники с кровотечением желудка.

Вокалист вышел на связь с поклонниками и признался, что перенес хирургическое вмешательство. Подробностей он не раскрыл, но отметил, что уже все хорошо. На данный момент Леша уже восстанавливается дома.

Причина кровотечения до сих пор не установлена. Жена Свика Ксения в личном блоге пожаловалась, что многие члены ее семьи столкнулись с проблемами со здоровьем.

«Я не знаю, что это и почему, все ведь было хорошо. Мы ведем здоровый образ жизни и не пьем алкоголь», - негодует Ксения.

Напомним, что с супругой Леша ненадолго расставался из-за измен. После рождения ребенка Ксения призналась, что больше не может жить с артистом. Однако в 2025 году бывшие возлюбленные вновь стали публиковать совместные фото. Позже стало известно, что они возобновили отношения, так как Ксения простила мужа.

Ранее Леша Свик и Олег Майами устроили скандал на шоу «Сокровища императора».