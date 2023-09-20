34-летнего актера Александра Петрова заподозрили в фейковой свадьбе ради пиара. Об этом сообщает издание kp.ru.

10 сентября 2023 года артист перестал быть холостяком. Петров сообщил о внезапной свадьбе, показав кадры из ЗАГСа. Избранницей Александра стала 22-летняя Виктория. Молодые люди познакомились на улице и спустя несколько встреч сыграли свадьбу.

Неожиданная новость насторожила публику. Многие заподозрили Петрова в фейковой свадьбе ради пиара.

Александр указал на то, что его супруга далека от мира шоу-бизнеса и непубличный человек. Однако, на самом деле, Виктория активно ведет соцсети. По предположениям СМИ, девушка является начинающей моделью. Также россияне отметили: после публикации фото из ЗАГСа у Петровой резко выросло число подписчиков. Существует мнение, что супруги быстро разведутся и каждый из них получит желаемое. Виктория — пропуск в шоу-бизнес, а Александр — инфоповод.

Примечательно, что о свадьбе Петрова не знали даже его близкие друзья и коллеги. По данным СМИ, в Театре Ермоловой, где служит Александр, ничего не слышали о новой возлюбленной актера. Кроме того, Сергей Бурунов является лучшим другом Петрова. Несмотря на этот факт, артист отсутствовал на свадьбе коллеги.

Отметим, что сам Александр никак не реагирует на высказывания СМИ. Вместо этого он уточнил, что брак с Викторией сделал его счастливым человеком.

Ранее психолог Екатерина Корендясева объяснила, почему внезапный брак Петрова не будет долгим. Подробности смотрите в этой статье.