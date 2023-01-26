33-летняя звезда «Триггера» Лиза Климова рассекретила беременность, показав округлившийся живот

Лиза Климова, известная по ролям в проектах «Триггер» и «Склифосовский», поделилась радостной новостью с фанатами. Совсем скоро актриса во второй раз станет мамой.

В личном блоге 33-летняя артистка опубликовала новую фотографию, на которой предстала с голым округлившимся животом. По словам Лизы, она больше не могла скрывать беременность, поэтому решила сделать официальное объявление.

«У нас тут новости! Я уже с трудом влезаю в Димин костюм, а впереди у меня большая премьера, так что мы поняли, что без официального объявления никак! Ждем! Уже скоро в лучших парках Москвы», - сообщила о радости Климова своим поклонникам.

Напомним, что Лиза уже пять лет счастлива в браке с актером Дмитрием Чеботаевым. У супругов уже есть дочь, которую зовут Иванна. А кого ждут артисты в этот раз – пока неизвестно. Пол малыша Климова еще не раскрывает.

В комментариях под новым постом актрисы фанаты пришли в восторг от новости. Пользователи активно поздравляют будущих родителей и желают Лизе легких родов.

Ранее появились слухи о беременности дочери Анастасии Заворотнюк. Поклонники Анны заподозрили, что она скрывает свое положение, и актриса долго молчать не стала. На своей странице в социальной сети она прокомментировала домыслы фанатов и расставила все точки над «i».