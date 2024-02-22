Стагнация и потеря уверенности: чем опасен полугодовой перерыв в карьере Юлии Zivert

Психолог и астролог Сара Овсепян заявила, что долгая пауза в карьере певицы Юлии Zivert может привести к тому, что она потеряет уверенность в себе. При этом эксперт отметила, что перерыв артистке необходим. Об этом она рассказала порталу «Страсти».

Исполнительница Zivert 21 февраля вышла на связь с поклонниками и объявила, что на время покидает сцену из-за проблем со здоровьем. Она призналась, что в последнее время ее спасали только обезболивающие, но при этом подробностей раскрывать не стала. Вокалистка лишь намекнула, что к ней вновь вернулись боли в шее, от которых она страдала еще полтора года назад. Тогда она из-за них даже не могла подняться с кровати.

Перерыв Юлия планирует взять на полгода. За это время она надеется полностью восстановиться. По мнению психолога, это наиболее верное решение в данной ситуации, так как в жизни Zivert уже был момент, когда физические проблемы сказывались на ментальном здоровье.

«Когда речь идет о личном бренде творческой личности, внутреннее состояние артиста будет отражаться на его внешнем образе и творческих продуктах. Необходимость в отдыхе и эмоциональной разгрузке нужен всем, а Юлии можно было сделать это раньше, во избежание возникновения болезни», — заявила психолог.

Но также Сара не исключила, что у долгого перерыва могут быть последствия.

«Долгое отстранение от работы и публичности приведет к стагнации и потере уверенности. Артисту потребуется время, чтобы войти в рабочую колею и снова творить. В качестве психологической поддержки можно искать опору в лучших профессиональных достижениях и искать новые источники вдохновения», - заключила эксперт.

Портал «Страсти» собрал для читателей всю актуальную информацию по певице Zivert. О том, чем она популярна и какие у нее есть проблемы со здоровьем, читайте на нашем сайте.