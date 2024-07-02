33-летняя певица Нюша рассказала, что проходила марафон Елены Блиновской. Об этом сообщает Telegram-канал Звездач.

В Москве состоялась премия журнала VOICE Shopping. Мероприятие посетили многие звезды, в том числе и Нюша. Артистка была в хорошем настроении и охотно общалась с прессой. В беседе с журналистами она призналась, что проходила марафон Елены Блиновской.

«Я выписывала пункты, как я люблю себя. Там были классные вопросы. Я до сих пор к ним обращаюсь и думаю над тем, с каким еще вниманием могу к себе обратиться, что могу для себя сделать», — высказалась знаменитость.

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Также сообщалось, что модель Алесю Кафельникову заметили с мужем в Москве после слухов о разводе. Знаменитость вернулась из Парижа, где принимала участие в Неделе моды.