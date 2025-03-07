33-летняя певица Манижа станет мамой во второй раз

Певица Манижа станет матерью во второй раз. Она воспитывает дочь Оливию от режиссера Ладо Кватании.

Артистка родила девочку в июле 2023 года. Спустя непродолжительное время Манижа снова сообщила о беременности.

Соответствующий пост появился в личном блоге певицы. Судя по фото, Манижа находится на последних сроках.

«Новая глава начинается. Пусть этот путь будет полон любви и радости, напоминая нам о красоте жизни», - подписала 33-летняя артистка под снимком.

Интернет-пользователи принялись поздравлять Манижу, некоторые удивились, что исполнительница станет матерью двоих детей с маленькой разницей в возрасте.

«Очень смело», «Вас будет больше, как круто», «Как это прекрасно», «Какая чудесная новость», - говорилось в комментариях.

Ранее критик Евгений Бабичев объяснил, зачем певец Филипп Киркоров выпустил написанную Манижей композицию.