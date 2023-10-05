33-летняя актриса Яна Кошкина заявила о недопустимости секса на первом свидании. Знаменитость также призналась, что мужчины ее очень боятся.

Подробности приводит сайт Kp.ru.

Кошкина посетила премьеру фильма «Секс. До и после», которая прошла в Москве. По сюжету, к героине, которую сыграла Кошкина, в баре подкатывает герой Гоши Куценко и зазывает девушку домой.

В реальной жизни актрисы все совсем иначе.

«Меня очень боятся мужчины и подкатывают крайне редко. Да и наглых кавалеров у меня не бывает», - призналась знаменитость.

Актриса также выразила отношение к сексу на первом свидании. Герои сериала оказываются в постели сразу после знакомства. У Кошкиной на этот счет следующая позиция: «Секс на первом свидании для меня лично не допустим».

О своей личной жизни Кошкина не говорит. Ни разу актрису не видели в компании мужчин.

Ранее она рассказывала, какую травму нанес ей тренер по художественной гимнастике.