Яна Кошкина рассказала о голодном детстве и унижении в большом спорте
Звезда шоу «Однажды в России», известна своей яркой внешностью. Такую фантастическую фигуру ей помог сформировать большой спорт — Яна мастер спорта по художественной гимнастике. Девушка много лет назад завершила свою спортивную карьеру, но в интервью для YouTube-канала «Макарена» призналась, что до сих пор с ужасом вспоминает, как тренер морально давила на нее: «Слова "худеть" у меня сидит в голове до сих пор. Мне уже 31 год и каждый день, по несколько раз, в моей голове всплывает это слово», — призналась она и добавила, что без этой привычки, не была бы сегодня такой стройной.
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Фото: Vadim Tarakanov/Global Look Press
Яна согласилась со словами ведущего, что подходы в спортивном воспитании детей часто применяются очень жесткие, но отметила, как важно в этот момент помнить, что тренер унижает тебя не потому, что хочет обидеть, а потому что хочет довести тебя до результата.
Более ярким для артистки стало воспоминание, как мама, несмотря на скромные возможности, не забывала о витаминах для дочери: «Ездили на какой-то рынок, где, когда фрукты не продаются, остаются гнилые, не самые свежие их на выброс относят... вырезали эти гнилые стороны у яблока и делали или варенье, или мне на тренировку давали, чтобы было, что есть», — поделилась Яна.
Все интервью, ведущий Карен Адамян и Яна, провели в ее новом автомобиле Lamborghini за 16,5 миллионов рублей, где девушка поделилась планами на будущее: сегодня Яна готовится к премьере нового спектакля в театре Константина Богомолова и мечтает серьезно заняться пением, потому что жалеет, что в детстве, родители не отдали ее в музыкальную школу.
Фото и видео: Rambler, Global Press Look
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