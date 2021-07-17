Яна Кошкина рассказала о голодном детстве и унижении в большом спорте

Более ярким для артистки стало воспоминание, как мама, несмотря на скромные возможности, не забывала о витаминах для дочери: «Ездили на какой-то рынок, где, когда фрукты не продаются, остаются гнилые, не самые свежие их на выброс относят... вырезали эти гнилые стороны у яблока и делали или варенье, или мне на тренировку давали, чтобы было, что есть», — поделилась Яна.

Все интервью, ведущий Карен Адамян и Яна, провели в ее новом автомобиле Lamborghini за 16,5 миллионов рублей, где девушка поделилась планами на будущее: сегодня Яна готовится к премьере нового спектакля в театре Константина Богомолова и мечтает серьезно заняться пением, потому что жалеет, что в детстве, родители не отдали ее в музыкальную школу.