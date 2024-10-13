33-летний сын актрисы Марии Ароновой подал на развод. Об этом сообщает StarHit.

Мария Аронова несколько раз с радостью рассказывала о снохе. Актриса гордилась выбором сына и заявляла о таланте его жены. Как выяснили журналисты, союз Владислава и Екатерины дал трещину — супруги разъезжаются.

«Ребята не распространяются о проблемах в семье. Знают только самые близкие. Катя в конце сентября бросила клич в социальных сетях о поиске квартиры. Только для нее и дочери Тони. Мечтают найти двухкомнатную, где-то на Войковской, чтобы поближе к школе», — рассказали в окружении пары.

Источник сообщил, что Екатерина выглядит расстроенной последние дни. Выяснилось, что инициатором расставания стал Владислав — он подал заявление на развод в начале октября. Пара воспитывает несовершеннолетнюю дочь Тоню.

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