32-летняя Ида Галич заявила о пропаже 6 миллионов рублей

Ида Галич относится к числу тех звезд отечественного шоу-бизнеса, которые с удовольствием делятся подробностями о себе. Телеведущая ведет активный диалог с подписчиками и нередко рассказывает забавные истории из своей жизни. На этот раз светская львица написала в Telegram-канале откровенный пост, который крайне обеспокоил фолловеров.

Так, Ида заявила: «Сегодня утром я потеряла почти 6 миллионов рублей». Правда, вскоре девушка поспешила всех успокоить: она нашла свои деньги, но при этом испытала весь спектр эмоций.

«Я расстроилась, разозлилась, подняла на уши всех и вся. Затем нашла, обрадовалась и расстроилась, что я тупица», — высказалась Галич.

К слову, светская львица постаралась обернуть инцидент в шутку. Вот почему разведенная Ида заявила, что и без отношений с мужчиной она способна себе устроить настоящие «эмоциональные качели».

Ранее Галич рассказала о тяжелых родах. Девушка даже заявила, что ее спасали от транквилизаторов. Подробности читайте в этой статье.

Не менее интересна та история, в которой появились новые детали об ограблении Аллы Борисовны в Израиле. Артистка вышла на связь с прессой и опровергла все новости об инциденте. Однако журналистка Алена Жигалова считает, что Примадонна отечественной эстрады лукавит и в качестве доказательств привела некоторые аргументы. Что именно она сказала — читайте здесь.