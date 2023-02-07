«Спасали от транквилизаторов»: Ида Галич рассказала о тяжелых родах

В своем Telegram-канале Ида Галич ведет активный диалог с публикой. Девушка всегда рада поделиться секретами красоты и историями из жизни. На этот раз телеведущая сообщила радостное событие: ее сыну Леону исполнилось три года, в честь этого она рассказала, как тяжело проходили роды.

Ида сообщила: она помнит рождение сына поминутно, поэтому невозможно забыть, как все пошло «не по плану». Что конкретно случилось — Галич не стала уточнять, зато знаменитость поделилась сокровенными моментами.

«Помню, как жутко было находиться в одних чулках при группе незнакомых людей в отделении. Помню испуганные глаза Алана, и как было больно. Помню, как мама спасла меня ночью от транквилизаторов. Очень надеюсь, что память не откажет мне и ничего не выкинет до моего последнего вздоха», — трогательно высказалась Ида.

Кроме того, светская львица решила заранее подготовиться к совершеннолетию Леона и сделать ему подарок. Так, Галич написала сыну письмо, которое планирует отдать ему на восемнадцать лет.

«Так растрогалась в конце письма, что сижу и реву. У меня сын. Три года. Я в шоке»,— резюмировала девушка.

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