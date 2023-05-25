32-летняя Анна Asti показала округлившийся живот и спровоцировала разговоры о беременности

Недавно прошедшая в Москве премия RU.TV породила множество поводов для обсуждения, а также слухов. Так, обладательница звания певицы года Анна Asti своим появлением на сцене спровоцировала разговоры о своем интересном положении. Поклонники не смогли не заметить, что фигура их кумира заметно округлилась.

В Телеграм-каналах завирусилось видео, снятое во время номера певицы. На нем она поет один из своих хитов в облегающем платье. При этом благодаря фасону появилась возможность разглядеть и ее слегла выпирающий живот, а такие изменения фигуры возможны на ранних сроках беременности.

«На выступлении у нее можно было заметить небольшой животик, и теперь все обсуждают, что певица ждет ребенка. Хотя вряд ли она бы стала палиться на ранних сроках и по законам шоу-биза, наверняка, захотела бы скрывать положение по последнего», - сообщил автор Телеграм-канала «Только никому…».

К слову, сама Анна уже не раз высказывалась о том, что совсем не против родить ребенка. Тем более, что она уже долгое время находится в отношениях с бизнесменом Станиславом Юркиным. Вместе с супругом они уже пробовали зачать, но пока успехов в этом деле им не удавалось добиться.

Ранее Анна Asti победила Ларису Долину в номинации «Певица года», и звезда джаза решила прокомментировать свое поражение.