32-летняя актриса Аглая Шиловская впервые станет мамой

Актриса Аглая Шиловская, которой 2 января исполнилось 32 года, весной впервые станет мамой. Об этом сообщил источник StarHit.

По его словам, победительница шестого сезона шоу «Три аккорда» на Первом канале находится на 5-6 месяце беременности. При этом она тщательно скрывает появившийся живот и носит объемные платья.

Шиловская продолжает активно работать и не отказывается от съемок в различных телепроектах. В частности, она стала участницей новогоднего «Голубого огонька». На мероприятии Аглая появилась в красном платье, которое подчеркнуло ее округлившиеся формы.

Как сообщает издание, с отцом ребенка, Александром Устюговым внучка актера Всеволода Шиловского познакомилась несколько лет назад. Пара вместе играет в одном спектакле.

Ранее актер Александр Устюгов рассказал о давней ссоре фронтмена группы «Король и Шут» Михаила Горшенева и лидера группы «Алиса» Константина Кинчева. Как оказалось, две рок-звезды поругались из-за плаката с усами.